Μια έντονα συναισθηματική ημέρα για τον Μέσι.

Ο Λιο βραβεύτηκε από το μεγάλο καταλανικό ΜΜΕ, Sport, ως ο πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα. Εκείνος δάκρυσε και εξέφρασε και πάλι την επιθυμία που είχε αλλά δεν πραγματοποιήθηκε να μην είχε φύγει ποτέ από την Μπάρτσα.

Η διευθύντρια της SPORT, Τζοαν Βέχιλς ταξίδεψε στο Μαϊάμι για να του παραδώσει το βραβείο αλλά και να διοργανώσει μια μίνι απονομή για τον μεγάλο άσο. Αρχικά του έδειξε ένα βίντεο στο οποίο οι κάτοικοι της πόλης μίλαγαν για εκείνον, με τον 38χρονο πια Μέσι όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είδε, να είναι εμφανώς συγκινημένος.

Pregunta a los culés nivel: DIFÍCIL, muy difícil 🔥🥵



🏟️¿Qué prefieres ver en el nuevo Spotify Camp Nou: el Barça ganando una Champions o un homenaje a Leo Messi?



👀Solamente puedes elegir una...



📽️ @joanlfdez pic.twitter.com/5B2HATr3um — Diario SPORT (@sport) November 8, 2025

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί, καλά και όχι τόσο καλά πράγματα, κάτι που είναι φυσιολογικό σε μια καριέρα τόσων ετών. Δεν είναι όλα υπέροχα και περνάς δύσκολες στιγμές. Αλλά, είναι το σπίτι μου, το μέρος μου, οι άνθρωποί μου. Θα ήθελα να είχα περάσει όλη μου την καριέρα εκεί χωρίς να χρειαστεί να πάω σε άλλο σύλλογο. Και... και, λοιπόν, να είχα παίξει εκεί μόνο στην Ευρώπη», ανέφερε και συνέχισε:

«Δυστυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αλλά θα έχω πάντα αναμνήσεις για μια ζωή από όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Και, λοιπόν, είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πήγα στη Βαρκελώνη, από τότε που πήγα στο γήπεδο. Έπρεπε να αποσυρθώ από τον σύλλογο χωρίς οπαδούς λόγω της πανδημίας, οπότε ήταν και μια ασυνήθιστη χρονιά. Και, λοιπόν, πολλές όμορφες αναμνήσεις, οπότε ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους της Βαρκελώνης. Και, προφανώς, έχω επίσης μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη για όλους.

Προφανώς, θα επιστρέψω. Θα είμαι στο γήπεδο όπως κάθε άλλος οπαδός, ακολουθώντας την ομάδα, τον σύλλογο και θα είμαι απλώς ένας ακόμη υποστηρικτής. Προς το παρόν, πιθανότατα θα είμαι εδώ για μερικά χρόνια ακόμα, αλλά επιστρέφουμε στη Βαρκελώνη επειδή, όπως έλεγα πάντα, είναι το μέρος μου, το σπίτι μου. Μας λείπει πολύ, οπότε θα επιστρέψουμε».

Messi EMOCIONADO ao assistir a homenagem que a torcida do Barcelona fez pra ele. 🥹



Ele foi eleito o jogador mais amado da história do Barcelona, pelo Sport.

pic.twitter.com/zPSw8mkz54 — Portal Messi (@PortalMessi) November 19, 2025

