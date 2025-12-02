Χάαλαντ: Έγινε ο ταχύτερος 100άρης στην Premier

Από σέντρα του Ντοκού από αριστερά, ο Χάαλαντ με αριστερό μονοκόματο σουτ άνοιξε το σκορ για τη Σίτι στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φούλαμ στην αγγλική πρωτεύουσα.
Ο Viking των «πολιτών» κατάφερε να γίνει πλέον ο ταχύτερος που φτάνει στα 100 γκολ στην Premier League, αφού χρειάστηκε μονάχα 111 εμφανίσεις για να φτάσει σε τριψήφιο αριθμό τερμάτων.
Ο Άλαν Σίρερ, που πλέον είναι 2ος στη σχετική λίστα, το είχε καταφέρει σε 124 ματς πρωταθλήματος.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.