Χάαλαντ: Έγινε ο ταχύτερος 100άρης στην Premier

Από σέντρα του Ντοκού από αριστερά, ο Χάαλαντ με αριστερό μονοκόματο σουτ άνοιξε το σκορ για τη Σίτι στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φούλαμ στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ο Viking των «πολιτών» κατάφερε να γίνει πλέον ο ταχύτερος που φτάνει στα 100 γκολ στην Premier League, αφού χρειάστηκε μονάχα 111 εμφανίσεις για να φτάσει σε τριψήφιο αριθμό τερμάτων.

Ο Άλαν Σίρερ, που πλέον είναι 2ος στη σχετική λίστα, το είχε καταφέρει σε 124 ματς πρωταθλήματος.





