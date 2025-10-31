Ο Μέσι μπορεί να έχει φύγει από την Μπαρτσελόνα εδώ και μια 4ετία, αλλά η Μπαρτσελόνα δεν βγήκε ποτέ από την ψυχή του Αργεντινού GOAT.

Όπως αναφέρει το abc.es, ο θρύλος των «μπλαουγκράνα» σκέφτεται πολύ σοβαρά να βρίσκεται στις υποψηφιότητες για την επόμενη μέρα στον προεδρικό θώκο του κλαμπ της Καταλονίας, προκειμένου να πάει κόντρα στον Ζοάν Λαπόρτα και να τον νικήσει.

Προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει να ταχθεί υπέρ συγκεκριμένης πλευράς, αλλά θέλει να βολιδοσκοπήσει προθέσεις και να στηρίξει τον καταλληλότερο υποψήφιο που θα προσπαθήσει να φέρει την αλλαγή στην κεφαλή του συλλόγου.

Μάλιστα, τονίζεται πως ο Μέσι δεν έχει ξεχάσει την «προδοσία», όπως την αισθάνεται, από τον Λαπόρτα, όταν από το 2021 ο νυν ισχυρός άνδρας είχε υποσχεθεί στον Αργεντινό ότι θα έμενε με ανανεωμένο συμβόλαιο συνεργασίας και τελικά τα προβλήματα της Μπαρτσελόνα οδήγησαν ουσιαστικά στην αναγκαστική αποχώρηση του Λίο με προορισμό το Παρίσι.

🚨 JUST IN: Leo Messi has decided to get involved in Barcelona's upcoming 2026 elections against Joan Laporta.



He will not support any candidate unless they have a real chance of winning



He also believes that Joan Laporta betrayed his trust in the summer of 2021 when he… pic.twitter.com/mP5GKiqnhI — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 31, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.