Έτοιμος να εμπλακεί στις εκλογές της Μπαρτσελόνα ο Μέσι και πάει κόντρα στον Λαπόρτα

Ο Λίο Μέσι φέρεται έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά στη ζωή της Μπαρτσελόνα και φημολογείται πως κάνει σκέψεις για εμπλοκή στις εκλογές για τον προεδρικό θώκο

Μέσι

Ο Μέσι μπορεί να έχει φύγει από την Μπαρτσελόνα εδώ και μια 4ετία, αλλά η Μπαρτσελόνα δεν βγήκε ποτέ από την ψυχή του Αργεντινού GOAT.

Όπως αναφέρει το abc.es, ο θρύλος των «μπλαουγκράνα» σκέφτεται πολύ σοβαρά να βρίσκεται στις υποψηφιότητες για την επόμενη μέρα στον προεδρικό θώκο του κλαμπ της Καταλονίας, προκειμένου να πάει κόντρα στον Ζοάν Λαπόρτα και να τον νικήσει.

Προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει να ταχθεί υπέρ συγκεκριμένης πλευράς, αλλά θέλει να βολιδοσκοπήσει προθέσεις και να στηρίξει τον καταλληλότερο υποψήφιο που θα προσπαθήσει να φέρει την αλλαγή στην κεφαλή του συλλόγου.

Μάλιστα, τονίζεται πως ο Μέσι δεν έχει ξεχάσει την «προδοσία», όπως την αισθάνεται, από τον Λαπόρτα, όταν από το 2021 ο νυν ισχυρός άνδρας είχε υποσχεθεί στον Αργεντινό ότι θα έμενε με ανανεωμένο συμβόλαιο συνεργασίας και τελικά τα προβλήματα της Μπαρτσελόνα οδήγησαν ουσιαστικά στην αναγκαστική αποχώρηση του Λίο με προορισμό το Παρίσι.

