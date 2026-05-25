Γωγώ Μαστροκώστα: Η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, η showbiz και ο μεγάλος έρωτας με τον Τραϊανό Δέλλα

Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλευόταν, μετά από επιδείνωση της υγείας της, με τη δυσάρεστη είδηση να γνωστοποιεί η κόρη της, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η Γωγώ Μαστροκώστα, αγαπημένο πρόσωπο της showbiz, έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2010, όταν ήρθε στη ζωή η κόρη της, Βικτώρια.

Όπως είχε πει η ίδια, τρία 24ωρα μετά τον τοκετό, λόγω των πόνων στο στήθος και τις δυσκολίες στον θηλασμό έκανε εξετάσεις που έδειξαν πως έχει προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε», ανέφερε σε παλιά της συνέντευξη στο OPEN.

Και συνέχισε: «Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ την ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».

Από το Ευηνοχώρι στα φώτα της τηλεόρασης

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Παρότι αρχικός της στόχος ήταν η ιατρική, τελικά σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία. Η επαγγελματική της πορεία άλλαξε ριζικά το 1995, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό του MEGA, παρουσιάζοντας ενότητες γυμναστικής στην πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας».

Η αναγνωρισιμότητά της αυξήθηκε γρήγορα, καθιστώντας την ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της περιόδου. Το 2007 έκανε ένα πέρασμα και από τη δισκογραφία, κυκλοφορώντας το άλμπουμ «Αμαρτία».

Μετά τα τηλεοπτικά χρόνια, στράφηκε περισσότερο σε φωτογραφίσεις μόδας, εμφανίσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ήταν ενεργή στα social media και ασχολούνται με τη γυμναστική και τη διατροφή αν και είχε επιλέξει έναν πιο διακριτικό τρόπο ζωής, μακριά από τη δημοσιότητα.

Μέχρι το τέλος στο πλευρό της ο Τραϊανός Δέλλας

Ο άντρας της ζωής της, Τραϊανός Δέλλας ήταν στο πλάι της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το 2006 έγιναν ζευγάρι, παντρεύτηκαν δύο χρόνια μετά με πολιτικό γάμο και λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Βικτώρια. Το 2010, τελέσθηκε και ο θρησκευτικός τους γάμος.

Για τη γνωριμία τους είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ: «Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα». Στα μάτια της ήταν υπέροχος άνθρωπος και «γεννημένος μπαμπάς».

Πηγή: skai.gr

