Η μεταβατική ηγεσία της Συρίας εντόπισε υπολείμματα του μυστικού προγράμματος χημικών όπλων του πρώην προέδρου της χώρας, Μπασάρ Αλ Ασάαντ (Bashar al-Assad), συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών και πυρομαχικών παρόμοιων με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν σε φονικές επιθέσεις με αέρια κατά τη διάρκεια του πολυετούς εμφυλίου πολέμου, δήλωσε, Σύρος αξιωματούχος.

Οι συριακές αρχές έχουν επίσης θέσει υπό κράτηση 18 υπόπτους για φερόμενη εμπλοκή στο πρόγραμμα χημικών όπλων του Άσαντ, ανάμεσά τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, πολιτικούς και τεχνικούς αξιωματούχους, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Μοχάμαντ Κατούμπ, μόνιμος εκπρόσωπος της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στη Χάγη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.