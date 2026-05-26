Η μεταβατική ηγεσία της Συρίας εντόπισε υπολείμματα του χημικού οπλοστασίου του Άσαντ

Συνελήφθησαν 18 ύποπτοι, ανάμεσά τους ανώτατοι στρατιωτικοί και τεχνικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με Σύρο εκπρόσωπο του Οργανισμού Απαγόρευσης Χημικών Όπλων

Αλ Άσαντ

Η μεταβατική ηγεσία της Συρίας εντόπισε υπολείμματα του μυστικού προγράμματος χημικών όπλων του πρώην προέδρου της χώρας, Μπασάρ Αλ Ασάαντ (Bashar al-Assad), συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών και πυρομαχικών παρόμοιων με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν σε φονικές επιθέσεις με αέρια κατά τη διάρκεια του πολυετούς εμφυλίου πολέμου, δήλωσε, Σύρος αξιωματούχος.

Οι συριακές αρχές έχουν επίσης θέσει υπό κράτηση 18 υπόπτους για φερόμενη εμπλοκή στο πρόγραμμα χημικών όπλων του Άσαντ, ανάμεσά τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, πολιτικούς και τεχνικούς αξιωματούχους, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Μοχάμαντ Κατούμπ, μόνιμος εκπρόσωπος της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στη Χάγη.

TAGS: Συρία Μπασάρ αλ Άσαντ
