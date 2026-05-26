Η Ρωσία κλιμακώνει τις απειλές της κατά της Ουκρανίας - Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο

Η Μόσχα εντείνει τις απειλές της προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας για «συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου που θα στοχεύουν τον στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημά του». Επίσης, προειδοποίησε τους ξένους πολίτες και το διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα «το συντομότερο δυνατόν».

Όπως σχολιάζει το BBC, αυτό ακούγεται απειλητικό, αλλά μήπως σηματοδοτεί κάτι καινούργιο; Με την κλιμάκωση της ρητορικής της, μήπως η Ρωσία ετοιμάζεται να εντείνει τον πόλεμο;

Κατά μία έννοια, τέτοιου είδους απειλές δεν αποτελούν κάτι καινούργιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει αναφέρει ότι η Ρωσία επιτίθεται σε κωμοπόλεις και πόλεις κάθε εβδομάδα εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με το ουκρανικό ΥΠΕΞ, «το συνολικό επίπεδο των απειλών για την ασφάλεια που θέτει η Ρωσία στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις παραμένει το ίδιο με τους προηγούμενους μήνες και χρόνια».

Αυτό που έχει αλλάξει είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις – και αυτό συνδέεται με ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σκότωσε σκόπιμα 21 φοιτητές κατά τη διάρκεια επιδρομής την περασμένη εβδομάδα στο Σταρομπίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι χτύπησε μια στρατιωτική εγκατάσταση σε εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Ωστόσο, η Μόσχα παρουσιάζει το περιστατικό ως νόμιμο λόγο για αντίποινα.

Στο παρελθόν, τέτοιου είδους επιθέσεις σπάνια απαιτούσαν μια τέτοια εξήγηση. Ούτε η Ρωσία έχει δείξει ιδιαίτερη μεταμέλεια για τις απώλειες αμάχων που προκαλεί η ίδια στην Ουκρανία.

Οποιαδήποτε αντίποινα εναντίον του Κιέβου πιθανότατα θα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περαιτέρω άνθρωποι και μάλσιτα άμαχοι.

Ωστόσο, ο Ιβάν Στούπακ, στρατιωτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, πιστεύει ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η Μόσχα δυσκολεύεται να ελέγξει την εικόνα του πολέμου. Ειδικότερα, σημείωσε ότι «όταν υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία και στη ρωσική κοινωνία, τότε δημιουργείται πίεση για εκδίκηση».

Η ρητορική αυτή μπορεί να αντανακλά την αυξανόμενη απογοήτευση και οργή στο Κρεμλίνο, αλλά ο Αντρέι Κοβαλένκο, μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τις απειλές, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την επίθεση στο Λουχάνσκ.

«Το πρώτο είναι η έλλειψη επιτυχιών της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», είπε, προσθέτοντας: «Ελλείψει στρατηγικών επιτυχιών στο μέτωπο, το Κρεμλίνο προσπαθεί να ασκήσει ψυχολογική πίεση στην Ουκρανία». Ο ίδιος πιστεύει ότι ασκείται πίεση και στους συμμάχους της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα προειδοποιεί το διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψει το Κίεβο.

Η ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, θεωρείται εδώ και καιρό από το Κρεμλίνο ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη των πολεμικών του στόχων.

Τρίτον, σύμφωνα με τον Κοβαλένκο, «υπάρχει μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού εδάφους και από την ικανότητά της να υπερασπίζεται τα δικά της εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας».

Με λίγα λόγια, ο πόλεμος – ο οποίος εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του – δεν εξελίσσεται με τον επιθυμητό τρόπο για τη Μόσχα.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτιμά ότι «η δυναμική του πολέμου μεταβάλλεται υπέρ των ουκρανικών δυνάμεων – τουλάχιστον προς το παρόν».

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ρωσία χάνει όλο και περισσότερους στρατιώτες, ενώ τα κέρδη της είναι όλο και λιγότερα. Εδώ και πέντε μήνες, οι απώλειες της Ρωσίας υπερβαίνουν τον αριθμό των νεοσυλλέκτων κάθε μήνα.

Η πίεση στη Μόσχα αυξάνεται.

Ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ανέφερε ότι η Ρωσία, «αντιμετωπίζοντας αυξανόμενους περιορισμούς σε βιομηχανικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει σύντομα να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αναγκαστική κινητοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας της».

Το να υποχρεώσει κανείς τους πολίτες να καταταγούν στο στρατό «θα ήταν εξαιρετικά αποσταθεροποιητικό και αντιδημοφιλές», σημείωσε, και θα μπορούσε να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα της Ρωσίας.

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν αλλάζει την απειλή που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Το Κίεβο εξακολουθεί να αναρρώνει από την πιο πρόσφατη «εκδικητική επίθεση» της Ρωσίας το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία η Μόσχα εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και 90 πυραύλους, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν ως στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν τα περισσότερα από τα drones, αλλά 35 πύραυλοι κατάφεραν να χτυπήσουν τον στόχο τους.

Στον βομβαρδισμό χρησιμοποιήθηκε - κάτι που είναι σπάνιο - τουλάχιστον ένας ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος «Oreshnik» – ο οποίος είναι εξοπλισμένος με έξι κεφαλές και είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρριφθεί με συμβατικά συστήματα αεράμυνας.

Ο Στούπακ ανέφερε ότι η κύρια χρήση του πυραύλου είναι για «προπαγανδιστικούς σκοπούς». Μέχρι στιγμής, όπως είπε, οι ρωσικοί «Oreshnik» έχουν μεταφέρει μόνο αδρανείς κεφαλές και έχουν προκαλέσει περιορισμένες ζημιές.

Το Κίεβο ενδέχεται να δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει παρόμοιες επαναλαμβανόμενες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους συμμάχους για την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας.

Ο Γιούρι Ινχάτ, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το κύριο πρόβλημα παραμένει «ο περιορισμένος αριθμός πυραύλων αναχαίτισης που διαθέτει η ουκρανική αεράμυνα».

Τα αμερικανικής κατασκευής Patriot παραμένουν το μοναδικό αποτελεσματικό όπλο για την κατάρριψη των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, ωστόσο υπάρχει σημαντική έλλειψη στον ουκρανικό στρατό.

Μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο απελπισμένη - αλλά και για την Ουκρανία και τους συμμάχους της, αυτό μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.