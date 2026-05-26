Για κίνδυνο «βαλτικοποίησης» και αποσταθεροποίησης της Ευρώπης λόγω της ρωσικής απειλής προειδοποίησε την Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βίλνιους, επέρριψε στη Μόσχα την ευθύνη για τους πρόσφατους συναγερμούς για αεροπορικές απειλές από την πιθανή είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο των κρατών της Βαλτικής, κατηγορώντας τη ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές κοινωνίες της ΕΕ.

I want to praise the resilience of the Baltic people.



You have responded with calm and responsibility.



And with a clear message to Russia:



You will fail.https://t.co/SD4WAvZWKd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026

Όπως τόνισε, οι προκλήσεις ασφαλείας που επηρεάζουν σήμερα τις χώρες της Βαλτικής — συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, των κυβερνοαπειλών και της παραπληροφόρησης — θα μπορούσαν να επηρεάσουν στο μέλλον και άλλα μέρη της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, και στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε τη σημασία της βελτίωσης των αμυντικών δυνατοτήτων, της ετοιμότητας και του συντονισμού της Ευρώπης σε απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις.

«Συναγερμοί για αεροπορικές απειλές, οικογένειες που βρίσκονται στα καταφύγια, σχολεία κλειστά, συγκοινωνίες που έχουν ανασταλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης το 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν παρουσία των προέδρων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, είναι μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Ωστόσο όπως και στα πεδία της μάχης στην Ουκρανία, η Ρωσία αποτυγχάνει», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

«Ενισχύουμε την ετοιμότητα άμυνας και την οικονομική ασφάλεια στην περιοχή. Με δισεκατομμύρια κονδύλια πολιτικής συνοχής και την Πρόταση EastInvest των 28 δισ. ευρώ. Θα εργαστούμε επίσης για την κάλυψη κενών στις δυνατότητές μας, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών στα σύνορα και της ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης».

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

