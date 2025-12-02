Ομπράντοβιτς: Ανέλαβα την ευθύνη, δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου - Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση

Η πολυαναμενόμενη ομιλία του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, είναι πλέον γεγονός.



Ο 65χρονος Σέρβος παρέθεσε συνέντευξή στο «Zonu Press» και αναφέρθηκε εκτενώς στους λόγους που τον οδήγησαν στην ιστορική του απόφαση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν είχε άλλη δύναμη μέσα του. Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στον πρόεδρο της ομάδας, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, αλλά και στον πρώην πλέον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος και είχε ενεργό ρόλο στις μεταγραφές δίχως να συνεννοείται με τον Ζοτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα που ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα, ανέλαβα την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και φυσικά τήρησα αυτή την απόφαση. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και ο λόγος που επικοινωνώ μαζί σας είναι ακριβώς επειδή το ζητήσατε, για να διευκρινίσω τα πάντα. Η απόφαση ήταν πραγματικά δύσκολη και όλα όσα συνέβησαν μετά από αυτήν, δεν μπόρεσα να την επηρεάσω. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να θυμηθώ όλα όσα περάσαμε μαζί με την Παρτίζαν. Είμαστε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί ποτέ, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς, τους οπαδούς της Παρτίζαν, που δημιουργήσατε την ατμόσφαιρα που αναγνωρίζεται στον κόσμο. Ακόμα και στην οικογένεια, είναι καλύτερο να μένεις στην οικογένεια».



Για το πώς εξελίχθηκαν οι μέρες μετά την απόφασή του: «Την Τετάρτη, όταν έκανα την ανακοίνωση και όλα όσα είπα σε αυτήν την ανακοίνωση, την υποστηρίζω. Το βράδυ της Τρίτης, μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι για μένα, είπα στο προπονητικό επιτελείο ότι έπαιρνα μια απόφαση που ήμουν σίγουρος ότι ήταν καλή για τον σύλλογο και την ομάδα. Ανακοίνωσα αυτήν την απόφαση στον πρόεδρο του συλλόγου το επόμενο πρωί και κατάλαβε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ εγκάρδια. Είπε ότι με είδε στον αγώνα και κατάλαβε ότι ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να απευθυνθώ εγώ στο κοινό, αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να τις ελέγξω. Τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο του συλλόγου για να πάρουμε μια απόφαση. Το μόνο που ζήτησε ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν ότι επρόκειτο για μια αμετάκλητη παραίτηση και ότι θα ήταν πιο εύκολο για αυτόν να απευθυνθεί στους οπαδούς και συμφώνησα με αυτό.



Μετά αρχίζουν να συμβαίνουν όλα όσα συνέβησαν. Επέστρεψα από την Αθήνα και οι παίκτες είχαν μερικές μέρες άδεια. Έδωσα στη διοίκηση την ευκαιρία να κάνει αυτό που θεωρώ καλύτερο. Ειδικά επειδή η ομάδα είχε τρία παιχνίδια στην έδρα της, κάτι που είναι ασύγκριτα πιο εύκολο. Δεν μπορούσα να το κάνω άλλο, δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου. Έδωσα ό,τι μπορούσα και μην με κατηγορείτε. Η απόφαση είναι πολύ αγχωτική και ίσως η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου όταν με περίμενες, όταν με έκοψε η κοπέλα που με περιμένει κάθε φορά που έρχεται στην Αρένα. Τα συναισθήματα που βίωσα τότε είναι πολύ δύσκολο να τα περιγράψω. Ο φίλος μου με έφερε στο διαμέρισμά μου, ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοίταζα το ταβάνι για μια ώρα... Δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά οι οπαδοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι. Λίγα λεπτά μετά την παραίτησή μου, άρχισε να συμβαίνει.



Έλαβα ένα μήνυμα από τον πρόεδρο του συλλόγου, ότι είχαν Διοικητικό Συμβούλιο και ότι η παραμονή μου δεν έγινε δεκτή. Με κάλεσε να έρθω στον σύλλογο, φυσικά και δέχτηκα γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα και είναι οι άνθρωποι που έφεραν την Παρτίζαν εκεί που είναι. Η συνάντηση έγινε με τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, πολύ αγαπητούς μου ανθρώπους. Ο πρόεδρος άρχισε να λέει ότι όλοι συμφώνησαν ότι δεν ήθελαν να παραιτηθώ και όλοι το επανέλαβαν. Στην ομιλία μου είπα ότι επιμένω στην απόφασή μου, αλλά ότι τώρα με εξέπληξε και ρώτησα τον πρόεδρο τι έχει αλλάξει από τότε που δημοσιοποίησε και αποδέχτηκε την παραίτησή μου. Τι έχει αλλάξει σε 24 ώρες;



Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των οπαδών. Ανεξάρτητα από αυτό, πήρα μια απόφαση και αυτό ήταν όλο. Δεν μπορούσα να το κάνω άλλο. Μια απόφαση που σκέφτηκα προσεκτικά και την υποστηρίζω. Ζητώ από τους οπαδούς ενότητα, να επευφημούν τους οπαδούς, όλους τους ανθρώπους στην ομάδα σε κάθε επόμενο παιχνίδι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική και δεν είναι καλή για την ομάδα. Ο πρώτος άνθρωπος της ομάδας, ο Όστογια ??Μιχαΐλοβιτς, είναι υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση και του το είπα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μου τηλεφώνησαν από τη συνέλευση ότι έφυγαν από την ομάδα, ούτε αυτό ήταν καλό. Δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου η Ευρωλίγκα θα μας τιμωρήσει. Επιστρέψαμε την Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα, αυτό ήταν το όνειρό μου».



Για τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάω. Κάποια πράγματα δεν ήταν φυσιολογικά στη λειτουργία του συλλόγου. Το αναφέρω αυτό εκ μέρους σας. Ο αθλητικός διευθυντής, Ζόραν Σάβιτς, δεν είχε συμβόλαιο και η μεταβατική περίοδος ήταν υπό επεξεργασία. Με την επιμονή μου, μιλούσαμε κάθε μέρα και εξεπλάγην όταν έμαθα ότι ο Μπράντον Ντέιβις έφευγε από τον σύλλογο και ότι ο Οσετκόφσκι έπρεπε να υπογράψει, αν και είπα στον πρόεδρο ότι δεν ήταν παίκτης μας εκείνη τη στιγμή και μου είπε ότι τον είχαμε ήδη υπογράψει. Ο Οσετκόφσκι δεν ήταν δική μου μεταγραφή, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν εξαιρετικά εργατικός. Δούλευε και συμπεριφερόταν σαν πραγματικός επαγγελματίας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν δική μου απόφαση».

