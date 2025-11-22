Λογαριασμός
Ο Λεβαντόφσκι το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ των «μπλαουγκράνα» στο ανακαινισμένο Καμπ Νου

Λεβαντόφσκι

Ιστορική μέρα η σημερινή για την Μπαρτσελόνα, με το ανακαινισμένο Καμπ Νου να ανοίγει τις πύλες του για την αναμέτρηση των «μπλαουγκράνα» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν άργησε να πανηγυρίσει το πρώτο της γκολ με την επιστροφή στη φυσική της έδρα, καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Πολωνός επιθετικός πέρασε με υπέροχη ποδιά αντίπαλο αμυντικό και στη συνέχεια νίκησε τον Ουνάι Σιμόν με δυνατό διαγώνιο σουτ, ανοίγοντας το σκορ!

Το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ποδόσφαιρο Καμπ Νου
