Νικολακόπουλος: «Αλλάζουν πολλά από Δευτέρα στον Ολυμπιακό»

Εν αναμονή αποφάσεων βρισκόμαστε στον Ολυμπιακό και ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τα τελευταία νέα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ έδωσε την αίσθησή του, ότι από Δευτέρα αλλάζουν πολλά στον Ολυμπιακό, με την προσδοκία να προχωρήσει η ομάδα πιο δυνατά στους στόχους της.

Υπενθύμισε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται ενώπιον μιας συνεργασίας με τον Πορτογάλο Πέδρο Άλβες για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, αλλά τόνισε πως για την ομάδα προέχει να επιστρέψει αύριο στις νίκες, στον Βόλο, όπου θα έχει τη συμπαράσταση πολύ κόσμου, με 5.000 εισιτήρια να έχουν ήδη διατεθεί.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προπόνηση σήμερα το απόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τον Βόλο, όπου αύριο θα είναι κανονικά ο Μαρτίνεθ.





