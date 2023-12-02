Επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και γκαζώνει για τη διαβολοβδόμαδα ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στην έδρα του Λαυρίου με 54-96 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, σε ένα ματς που κρίθηκε εν πολλοίς από το 0-23 που έτρεξαν οι πρωταθλητές Ελλάδας στο τέλος της πρώτης περιόδου και στις αρχές της δεύτερης, επιστρέφοντας με αυτό τον τρόπο στις νίκες μετά την ήττα από τη Μονακό.

Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 16 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Μιλουτίνοφ και Λούντζης με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ντε Τζούλιους με 18 πόντους, όπως και οι Φλάτεν και Μουρ με 12 πόντους.



Έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε ένα ακόμη ροζ φύλλο στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στο 8-1, ενώ το Λαύριο υποχώρησε στο 3-5. Η σκέψη των πρωταθλητών Ελλάδας είναι στη διαβολοβδόμαδα της Euroleague, η οποία ξεκινάει με τη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ (05/12, 21:15).



Το ματς:

Το Λαύριο ξεκίνησε την αναμέτρησης με τους Ντε Τζούλιους, Θόρντον, Καστανέδα, Μουρ, και Γκρόμοβς, ενώ ο Ολυμπιακός με τους Γουόκαπ, Κάνααν, Μπραζντέικις, Πίτερς και Μιλουτίνοφ.



Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τους πρώτους πόντους του αγώνα με τον Ντε Τζούλιους (2-0), ο Μπραζντέικις «απάντησε» (2-2), ενώ ο Μουρ μπήκε φουριόζος και πέτυχε πέντε σερί πόντους για την ομάδα του (7-4) στο 4’. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα νωθρό ξεκίνημα, το Λαύριο το εκμεταλλεύτηκε με μπροστάρηδες τους Ντε Τζούλιους και Μουρ (17-8 στο 7’), ενώ με τις δυο βολές του Καστανέδα η διαφορά πήγε στο +9 (19-10).

Σε αυτό το σημείο, οι πρωταθλητές Ελλάδας άλλαξαν τελείως την αγωνιστικής τους εικόνα σε άμυνα και επίθεση και με το πόδι πατημένο στο γκάζι εκτοξεύτηκαν! Με ένα 0-11 πέρασαν μπροστά (19-21), ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό στο +7 με τρίποντο του Λούντζη (19-26).

Η υπεροχή των Πειραιωτών συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με το καλάθι και φάουλ του Λαρεντζάκη (19-29), ενώ το σερί σταμάτησε στο 0-23 (19-33)! Το σκορ ξέφυγε υπέρ των φιλοξενούμενων στο 14’ (22-38), ενώ οι Φαλ και Σίκμα έβρισκαν εύκολους πόντους κάτω από το καλάθι (25-42, στο 17’). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με double score για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (25-50), η οποία καθάρισε το παιχνίδι και την υπόθεση του ροζ φύλλου από νωρίς.



Στο δεύτερο μέρος ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» άνοιξε σε μεγάλο βαθμό το ροτέισον, με τους Λούντζη και Μιλουτίνοφ να εκτοξεύουν τη διαφορά στο 25' (31-62), ενώ ο Σέρβος σέντερ με κάρφωμα έδωσε ξανά double score στην ομάδα του (36-72, στο 29'). Στο τέταρτο δεκάλεπτο πέρασαν στο παιχνίδι οι Πάπας και Τανούλης που πήραν χρόνο συμμετοχής, με το 54-96 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να στρέφει το βλέμμα του στη διαβολοβδόμαδα και στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ (05/12, 21:15).



Τα δεκάλεπτα: 19-26, 25-50, 36-75, 54-96

