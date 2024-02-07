Όλα δείχνουν πως την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κιλιάν Εμπαπέ θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οι ίδιοι οι Γάλλοι, που αρχικά παρουσιάζονταν αισιόδοξοι πως θα παραμείνει στην Παρί, φαίνεται πως συμβιβάζονται με την ιδέα της αποχώρησης.



Το τελευταίο χρονικό διάστημα στη γαλλική πρωτεύουσα δείχνουν να έχουν αποδεχθεί πλήρως πως ο 25χρονος επιθετικός θα ενταχθεί στην ισπανική ομάδα το καλοκαίρι. Ο ίδιος μπορεί να μην έχει ανακοινώσει ακόμα την πρόθεσή του, όμως το ρεπορτάζ των κορυφαίων δημοσιογραφικών φορέων του Παρισιού κάνει λόγο για τελική απόφαση και ολοκληρωμένη συμφωνία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παρί Σεν Ζερμέν την οδηγούν στην αποδοχή της κατάστασης, ενώ στις εφημερίδες γράφεται πως η «μάχη» έχει ήδη χαθεί.σημειώνει: «Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. Αν ο Εμπαπέ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει, θα είναι τεράστιο πλήγμα και ο σύλλογος θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο χτύπημα στην αγορά».«Το μεγαλύτερο αστέρι του γαλλικού ποδοσφαίρου θα ενταχθεί στον μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την επόμενη χρονιά. Ο Εμπαπέ αποφάσισε να αφήσει τη Ligue 1 στο τέλος της σεζόν και να πάει εκεί που πάντα ήθελε. Η μάχη έχει χαθεί», το σχόλιο της γαλλικής εφημερίδας

