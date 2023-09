Σοκ στη Γιουβέντους: Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ ο Πολ Πογκμπά Αθλητικά 18:52, 11.09.2023 linkedin

Ο Πολ Πογκμπά βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της πρώτης αγωνιστικής της Serie A, καθώς στον οργανισμό του Γάλλου μέσου της Γιουβέντους εντοπίστηκε ουσία τεστοστερόνης