Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποδοπάτησε την Μπάγερν, ξέφυγε στο +5 και πλησίασε στο όνειρο η τρομερή Λεβερκούζεν

Μια φανταστική Λεβερκούζεν, κυριάρχησε στο ντέρμπι κορυφής με την Μπάγερν Μονάχου και πανηγύρισε την σπουδαία νίκη με 3-0, αυξάνοντας την υπέρ της διαφορά στην κορυφή της Bundesliga

Λεβερκούζεν

Απέδειξε την ανωτερότητά της στο ντέρμπι κορυφής με την Μπάγερν Μονάχου και έκανε σημαντικότατο βήμα στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον τίτλο της φετινής Bundesliga η Λεβερκούζεν!

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης που διεξήχθη στην κατάμεστη «BayArena» και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Στάνισιτς (18'), Γκριμάλδο (50') και Φρίμπονγκ (90'+5')!

Έτσι, έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακότατη φετινή της πορεία, παίρνοντας τη 17η φετινή της νίκη σε 21 αγωνιστικές και ξεφεύγοντας στο +5 από τους Βαυαρούς.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Παρασκευή (09/02)

  • Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 3-0

(16', 45'+7' Μάλεν, 87' Φούλκρουγκ)

Σάββατο (10/02)

  • Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-0

(45'+25' Ντόεκι)

  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπόχουμ 1-1

(14' Μαρμούς - 17' Μπροσίνσκι)

  • Γκλάντμπαχ-Ντάρμσταντ 0-0
  • Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ 1-2

(19' Σμιντ - 12' Μαλόνεϊ, 18' Μπέστε)

  • Άουγκσμπουργκ-Λειψία 2-2

(35' Τίετζ, 60' Ντεμίροβιτς - 39' Οπεντά, 52' Σέσκο)

  • Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 3-0

(18' Στάνισιτς, 50' Γκριμάλδο, 90'+5 Φρίμπονγκ)

Κυριακή (11/02)

  • Στουτγκάρδη-Μάιντς (16:30)
  • Χόφενχαϊμ-Κολωνία (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (22ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (16/02)

  • Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης (21:30)

Σάββατο (17/02)

  • Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)
  • Μάιντς-Άουγκσμπουργκ (16:30)
  • Χόφενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
  • Χάιντενχαϊμ-Λεβερκούζεν (16:30)
  • Ντάρμσταντ-Στουτγκάρδη (16:30)
  • Λειψία-Γκλάντμπαχ (19:30)

Κυριακή (18/02)

  • Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
  • Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπάγερν Μονάχου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark