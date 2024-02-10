Ποδοπάτησε την Μπάγερν, ξέφυγε στο +5 και πλησίασε στο όνειρο η τρομερή Λεβερκούζεν

Απέδειξε την ανωτερότητά της στο ντέρμπι κορυφής με την Μπάγερν Μονάχου και έκανε σημαντικότατο βήμα στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον τίτλο της φετινής Bundesliga η Λεβερκούζεν!

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης που διεξήχθη στην κατάμεστη «BayArena» και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Στάνισιτς (18'), Γκριμάλδο (50') και Φρίμπονγκ (90'+5')!

Έτσι, έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακότατη φετινή της πορεία, παίρνοντας τη 17η φετινή της νίκη σε 21 αγωνιστικές και ξεφεύγοντας στο +5 από τους Βαυαρούς.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Παρασκευή (09/02)

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 3-0

(16', 45'+7' Μάλεν, 87' Φούλκρουγκ)

Σάββατο (10/02)

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-0

(45'+25' Ντόεκι)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπόχουμ 1-1

(14' Μαρμούς - 17' Μπροσίνσκι)

Γκλάντμπαχ-Ντάρμσταντ 0-0

Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ 1-2

(19' Σμιντ - 12' Μαλόνεϊ, 18' Μπέστε)

Άουγκσμπουργκ-Λειψία 2-2

(35' Τίετζ, 60' Ντεμίροβιτς - 39' Οπεντά, 52' Σέσκο)

Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 3-0

(18' Στάνισιτς, 50' Γκριμάλδο, 90'+5 Φρίμπονγκ)

Κυριακή (11/02)

Στουτγκάρδη-Μάιντς (16:30)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (22ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (16/02)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης (21:30)

Σάββατο (17/02)

Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)

Μάιντς-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Λεβερκούζεν (16:30)

Ντάρμσταντ-Στουτγκάρδη (16:30)

Λειψία-Γκλάντμπαχ (19:30)

Κυριακή (18/02)

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)

