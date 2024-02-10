Ποδοπάτησε την Μπάγερν, ξέφυγε στο +5 και πλησίασε στο όνειρο η τρομερή Λεβερκούζεν

Απέδειξε την ανωτερότητά της στο ντέρμπι κορυφής με την Μπάγερν Μονάχου και έκανε σημαντικότατο βήμα στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον τίτλο της φετινής Bundesliga η Λεβερκούζεν!
Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης που διεξήχθη στην κατάμεστη «BayArena» και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Στάνισιτς (18'), Γκριμάλδο (50') και Φρίμπονγκ (90'+5')!
Έτσι, έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακότατη φετινή της πορεία, παίρνοντας τη 17η φετινή της νίκη σε 21 αγωνιστικές και ξεφεύγοντας στο +5 από τους Βαυαρούς.
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Παρασκευή (09/02)
- Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 3-0
(16', 45'+7' Μάλεν, 87' Φούλκρουγκ)
Σάββατο (10/02)
- Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-0
(45'+25' Ντόεκι)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπόχουμ 1-1
(14' Μαρμούς - 17' Μπροσίνσκι)
- Γκλάντμπαχ-Ντάρμσταντ 0-0
- Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ 1-2
(19' Σμιντ - 12' Μαλόνεϊ, 18' Μπέστε)
- Άουγκσμπουργκ-Λειψία 2-2
(35' Τίετζ, 60' Ντεμίροβιτς - 39' Οπεντά, 52' Σέσκο)
- Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 3-0
(18' Στάνισιτς, 50' Γκριμάλδο, 90'+5 Φρίμπονγκ)
Κυριακή (11/02)
- Στουτγκάρδη-Μάιντς (16:30)
- Χόφενχαϊμ-Κολωνία (18:30)
Το πρόγραμμα της επόμενης (22ης) αγωνιστικής
Παρασκευή (16/02)
- Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης (21:30)
Σάββατο (17/02)
- Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)
- Μάιντς-Άουγκσμπουργκ (16:30)
- Χόφενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
- Χάιντενχαϊμ-Λεβερκούζεν (16:30)
- Ντάρμσταντ-Στουτγκάρδη (16:30)
- Λειψία-Γκλάντμπαχ (19:30)
Κυριακή (18/02)
- Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
- Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)
