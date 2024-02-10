Δίνει 80 εκατ. ευρώ ετησίως στον Εμπαπέ για νέο συμβόλαιο η Παρί Σεν Ζερμέν

Την στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να είναι ο πιθανότερος προορισμός του για την συνέχεια της καριέρας του η Παρί Σεν Ζερμέν δεν τα παρατάει και φαίνεται να προσπαθεί να τον κρατήσει και άλλο στο ρόστερ της.

Έτσι όπως ανέφερε στο «El Chiringuito» ο Φρανσουά Νταβίντ ο οποίος εργάζεται στη Le Parisien, η διοίκηση της γαλλικής ομάδας έκανε πρόταση στον Εμπαπέ για νέο διετές συμβόλαιο με αποδοχές μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη πρόταση, οι οποίες αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ για κάθε μια.

«Η ιδέα του εξακολουθεί να είναι να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αν η πρόταση των Μαδριλένων δεν είναι ανώτερη από εκείνη σε Μπέλιγχαμ και Βινίσιους, θα μπορούσε να μείνει στο Παρίσι», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

