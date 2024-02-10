Η έλευση του Εργκίν Αταμάν αλλά και πολλών ποιοτικών παικτών έχει αλλάξει τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος ισοβαθμεί στην τρίτη θέση της Ευρωλίγκας μετά από 26 αγωνιστικές, αφήνοντας πίσω του τις κακές σεζόν του παρελθόντος.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι αισιόδοξος και έχει υψηλές βλέψεις. Το ίδιο ακριβώς έδειξε και σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο «S Sport», όπου έδωσε συνέντευξη μετά τη νίκη των «πρασίνων» επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Αταμάν σχολίασε μπόλικα θέματα, όπως την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, την εμφάνιση κόντρα στη Φενέρ αλλά και την πρόσφατη ήττα από τον Άρη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, του φίλου του Φατίχ Τερίμ!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ: «Με δεδομένη την πορεία μας τόσο στο πρωτάθλημα, όπου έχουμε νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό όσο και με τις συνεχόμενες νίκες στην Euroleague οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δημιουργούν μία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με το καλό αυτή την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, θα την πάω και στο Βερολίνο».

Για το ματς με τη Φενέρ: «Κόντρα στη Φενέρ δεν παίξαμε καλά, η Φενέρ είχε καλή τακτική, αλλά και εμείς βρήκαμε λύσεις στην άμυνα και με τον Καλαϊτζάκη σε κάποιες επιθέσεις και πήραμε μία σημαντική νίκη», επισήμανε ο Αταμάν. «Μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε απουσίες, όπως είναι ο Σλούκας, αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα στο ροτέισον, αλλά βρίσκουμε λύσεις».

Για την πρόσφατη ήττα από τον Άρη: «Καμία ήττα δεν είναι καλή, αλλά η ήττα από τον Άρη μέσα στο ΟΑΚΑ ήταν μία ευοίωνη ήττα, διότι σκεφτόμασταν και πιστεύαμε ότι δεν θα χάσουμε κάποιο ματς. Μας έκανε καλό. Αλλά μία τέτοια ήττα μας έκανε να συγκεντρωθούμε γρήγορα στο ματς με τη Φενέρ. Μας έδωσε κίνητρο για το ματς με τη Φενέρ. Είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από το ματς με τον Άρη δημιουργήθηκε αυτή η ατμόσφαιρα και έδωσε ώθηση στους παίκτες».

Για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό: «Παρακολουθώ τα ματς του Παναθηναϊκού και του Τερίμ. Θα πάω και σε ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού, τώρα στην Ελλάδα εδώ και δύο μήνες οι αγώνες διεξάγονται χωρίς θεατές. Βέβαια, αν θέλω να πάω, μπορώ να πάω, αλλά λείπει η ατμόσφαιρα των φίλων του Παναθηναϊκού. Ο Τερίμ ξεκίνησε πολύ καλά, υπήρχε μία συμπάθεια του κόσμου του Παναθηναϊκού με τον πρώην προπονητή, αλλά κατάφερε να την «σπάσει». Κατάφερε δύο φορές να «νικήσει» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αυτό ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Ακολουθούν σημαντικά ματς στο πρωτάθλημα, εκείνος ήρθε δύο φορές να μας δει. Και όταν με το καλό αρθούν τα μέτρα, θα πάω σε ματς να δω την ομάδα του Τερίμ. Μπορεί ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός με τον μπασκετικό να έχουν διαφορετικές διοικήσεις, αλλά η ατμόσφαιρα, αυτή του ΟΑΚΑ, είναι ίδια και στο ποδόσφαιρο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.