Ζέρβας: «Ήταν τεράστιος ο ανταγωνισμός του Ολυμπιακού για Φαλ - Οι ομάδες που τον ήθελαν και η γενναία αύξηση»

Τα τελευταία νέα και τον… απόηχο από τον χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR στην Ευρωλίγκα, μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ 94,6 ο Νίκος Ζέρβας.



Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε αρχικώς στη σημασία της χθεσινής νίκης, αλλά και στο 20-4 ρεκόρ που τρέχουν οι Πειραιώτες επί των «αιώνιων» αντιπάλων τα τελευταία χρόνια, ενώ, τόνισε πως η νίκη αυτή τον βάζει για τα καλά στην 6άδα, ενώ είναι στο χέρι του και το πλεονέκτημα έδρας.



Στη συνέχεια στάθηκε στην ανανέωση του Μουσταφά Φαλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αποκαλύπτοντας πως τόσο η Μονακό, η Ρεάλ, αλλά και η Εφές και η Μπαρτσελόνα είχαν ενδιαφερθεί ζεστά για την περίπτωσή του. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες φέρεται να του έδιναν πάνω από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο!



Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα, ο ίδιος ο Φαλ τρέφει μεγάλη εκτίμηση για τον Μπαρτζώκα και την ομάδα που τον έβαλαν στον… μπασκετικό χάρτι, ενώ, όσον αφορά την γενναία αύξηση του μισθού του, θα λαμβάνει 1,7 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ρόστερ!



