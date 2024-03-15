Την αναβολή του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός αποφάσισε η Stoiximan Super League.



Όπως αναμενόταν μετά την πρόκριση τους στα προημιτελικά του Conference League, οι δυο ομάδες ζήτησαν να μη γίνει στην προγραμματισμένη ημερομηνία το μεταξύ τους ντέρμπι για τα playoffs.

Κάτι που έγινεαπό τη διοργανώτρια, με τη σχετική ανακοίνωση ν’ αναφέρει:«Οικαιεξάσκησαν το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 22, παράγραφος 4 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρουκαι υπέβαλλαν έγγραφο αίτημα αναβολής του αγώνα τους, λόγω συμμετοχής στην προημιτελική φάση τουΚατόπιν τούτου, ο αγώνας για την 5η αγωνιστική ημέρα των(Κυριακή 14 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30)

