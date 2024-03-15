Την αναβολή του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός αποφάσισε η Stoiximan Super League.
Όπως αναμενόταν μετά την πρόκριση τους στα προημιτελικά του Conference League, οι δυο ομάδες ζήτησαν να μη γίνει στην προγραμματισμένη ημερομηνία το μεταξύ τους ντέρμπι για τα playoffs.
Κάτι που έγινε δεκτό από τη διοργανώτρια, με τη σχετική ανακοίνωση ν’ αναφέρει:
«Οι ΠΑΕ Ολυμπιακός και ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξάσκησαν το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 22, παράγραφος 4 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) και υπέβαλλαν έγγραφο αίτημα αναβολής του αγώνα τους, λόγω συμμετοχής στην προημιτελική φάση του UEFA Europa Conference League.
Κατόπιν τούτου, ο αγώνας για την 5η αγωνιστική ημέρα των Stoiximan Super League Playoffs (Κυριακή 14 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30) αναβάλλεται».
Πηγή: sport-fm.gr
