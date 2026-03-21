Το πρωί του Σαββάτου (21/03) η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αλβανίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, μέσω των οποίων η χώρα θα διεκδικήσει την παρθενική παρουσία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα είναι και εκείνα του Θωμά Στρακόσα και Σταύρου Πήλιου της ΑΕΚ.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ της Ένωσης κλήθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή της Αλβανίας, με το όνομά του να αναφέρεται στις κλήσεις ως «Σταύρος Πίλο».

Υπενθυμίζεται πως το σύνολο του Σιλβίνιο θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στις 26 του μήνα στη Βαρσοβία, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον τελικό του γκρουπ την ομάδα που θα επικρατήσει από το Ουκρανία-Σουηδία.

