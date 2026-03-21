Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο ολλανδικό Μέσο, «De Limburger», παραχώρησε ο Δημήτρης Λημνιός, μιλώντας για τη φετινή του παρουσία στην Eredivisie με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ.

Μεταξύ άλλων ο 27χρονος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στον θάνατο του άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, συγκλονίζοντας με την αποκάλυψη από τις τελευταίες κουβέντες που αντάλλαξαν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα το βράδυ και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Παίζαμε μαζί στη δεξιά πλευρά και είχαμε πολύ καλή σχέση. Εκείνη την περίοδο με ρωτούσε κάθε μέρα πώς είναι ο νεογέννητος γιος μου.

Εκείνη την ημέρα, το πρωί στα αποδυτήρια, μου είπε: “Ντίμι, θα τα πούμε αύριο”. Ναι, ακόμα μου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά όταν σκέφτομαι τη νεαρή οικογένειά του. Είναι απλό. Πρέπει να νιώθεις ευλογημένος όταν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί. Να σηκωθείς ξανά. Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Παναθηναϊκός και η Ελλάδα παίζουν έχοντάς τον στη σκέψη τους».

