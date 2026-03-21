Ομιλία Αταμάν: «Ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα, καλή δουλειά φίλε»

Το εγκώμιο των παικτών που αποτέλεσαν την 5άδα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα έπλεξε ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο Τούρκος επεσήμανε ότι από δω και πέρα όλα τα ματς της ομάδας θα είναι τόσο απαιτητικά και τόσο δύσκολα υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια απόδοση και νοοτροπία.

Κατέληξε κάνοντας ειδική αναφορά στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την άμυνά του στο τέλος.

Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great collective effort and highlights the defensive mindset in the final quarter. 🙌



The challenge remains high as every upcoming game becomes even more demanding.



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 21, 2026

