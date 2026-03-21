Ομιλία Αταμάν: «Ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα, καλή δουλειά φίλε»

Δείτε τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR

Χουάντσο

Το εγκώμιο των παικτών που αποτέλεσαν την 5άδα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα έπλεξε ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο Τούρκος επεσήμανε ότι από δω και πέρα όλα τα ματς της ομάδας θα είναι τόσο απαιτητικά και τόσο δύσκολα υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια απόδοση και νοοτροπία.

Κατέληξε κάνοντας ειδική αναφορά στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την άμυνά του στο τέλος.

Πηγή: sport-fm.gr

