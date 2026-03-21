Ενόψει των αναμετρήσεων της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο η ισπανική Marca αναφέρεται στον μεγάλο άσο της Ένωσης. Τον Λούκα Γιόβιτς.

Σε σχετικό δημοσίευμα το οποίο φέρει τίτλο ‘Ο Γιόβιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη ανεβασμένος στον ‘’Όλυμπο των Θεών’’ αναφέρεται στην εφετινή του παρουσία στην ελληνική ομάδα, εστιάζοντας στη μεγάλη του συγκομιδή στα γκολ.

Επισημαίνει ότι τα νούμερα του αποδεικνύουν ότι κάνει την καλύτερη του σεζόν από το 2018-19 όταν και είχε πάρει τη μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτη.

Μεταξύ άλλων στέκεται και στο γεγονός ότι στην Ένωση και στην Ελλάδα έχει καταφέρει να αισθάνεται και πάλι καλά και να χαμογελάει ξανά όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα επικαλούμενο δηλώσεις του σε Σέρβου

