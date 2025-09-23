Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πιέσεις και του ΟΗΕ σε FIFA και UEFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις

Μαζική είναι η προσπάθεια των φορέων της διεθνούς κοινότητας για την αποβολή του Ισραήλ από όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις του πλανήτη 

FIFA

Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το μείζον ζήτημα της αποβολής του Ισραήλ, από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές, και όχι μόνο, διοργανώσεις!

Η UEFA, αναμένεται σήμερα (23/9) να κάνει εκτελεστική επιτροπή και ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο ήρθε μια ακόμη παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα!

Το απόγευμα λοιπόν, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για Γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας με εμπειρογνώμονες να ζητούν επισήμως, τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ, αλλά και όλων των συλλόγων του από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ως απαραίτητη απάντηση «για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: UEFA Ισραήλ OHE
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark