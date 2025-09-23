Πιέσεις και του ΟΗΕ σε FIFA και UEFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις

Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το μείζον ζήτημα της αποβολής του Ισραήλ, από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές, και όχι μόνο, διοργανώσεις!

Η UEFA, αναμένεται σήμερα (23/9) να κάνει εκτελεστική επιτροπή και ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο ήρθε μια ακόμη παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα!

Το απόγευμα λοιπόν, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για Γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας με εμπειρογνώμονες να ζητούν επισήμως, τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ, αλλά και όλων των συλλόγων του από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ως απαραίτητη απάντηση «για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

