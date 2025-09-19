Ο Ερίκ Καντονά, γνωστός για το γεγονός πως δεν φοβάται να τοποθετηθεί, μίλησε με έντονο και ξεκάθαρο τρόπο στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό από το φθινόπωρο του 2023, και αυτή τη φορά ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την τοποθέτησή του.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε καλλιτέχνες, μουσικούς και ακτιβιστές από διάφορους χώρους, με σκοπό να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα να συγκεντρωθούν πόροι για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Καντονά προχώρησε σε μια τολμηρή παρέμβαση, απευθύνοντας δημόσια έκκληση προς τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές αρχές, UEFA και FIFA για αποκλεισμό του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχω παίξει για τη Γαλλία και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξέρω ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα. Είναι πολιτισμός, πολιτική, είναι ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα εκπροσωπείται στη διεθνή σκηνή.

Έφτασε η ώρα στερηθεί αυτό το προνόμιο το Ισραήλ. Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η FIFA και η UEFA απέβαλαν την Ρωσία. Πλέον, έχουν περάσει 716 ημέρες από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία. Όμως στο Ισραήλ επιτρέπεται να συμμετέχει κανονικά. Γιατί υπάρχει διπλή αντιμετώπιση; Η UEFA και η FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ! Οι σύλλογοι παντού πρέπει να αρνηθούν να αγωνιστούν απέναντι σε ισραηλινή ομάδα. Αυτό αφορά όλους τους παίκτες, παντού.

Όλοι θυμόμαστε το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Το αθλητικό μποϊκοτάζ έπαιξε κρίσιμο ρόλο για να μπει ένα τέλος. Έχουμε δύναμη. Εσείς έχετε δύναμη. Και οι οπαδοί του ποδοσφαίρου σε όλον τον κόσμο έχουν δύναμη».

