O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό ελληνικών ομάδων στο Europa League

Ώρα για μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6, με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο Europa League!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κάνουν πρεμιέρα στην League Phase και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση.

Αρχίζουμε την Τετάρτη (24/09), στις 19:45, από την Τούμπα όπου ο «δικέφαλος» του Bορρά, με τη συμπαράσταση του κόσμου του, θέλει να κάμψει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στην περιγραφή από την Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Την Πέμπτη (25/09), στις 22:00, η σκυτάλη περνά στους «πράσινους» που ψάχνουν την καλύτερη δυνατή εκκίνηση και ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Γιανγκ Μπόις. Περιγράφει από την Ελβετία ο Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το τέλος των αγώνων, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιανγκ Μπόις - Παναθηναϊκός.

Γιατί και για τις μάχες των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη, η επιλογή είναι μία. O bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

