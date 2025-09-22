Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η κίνηση ξεκίνησε από το Κατάρ, μία χώρα που στηρίζει με σημαντικές χορηγίες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 

UEFA

Το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κρίνεται στις 23 Σεπτεμβρίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA έχει προγραμματίσει αύριο σύσκεψη στην οποία θα τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων της συγκεκριμένης χώρας από τις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι τώρα, η κίνηση ξεκίνησε από το Κατάρ, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, το οποίο ηγήθηκε της πίεσης που ασκείται κατά του Ισράηλ μετά από όλα όσα γίνονται τους τελευταίους μήνες στη Γάζα.

Ήδη υπάρχουν φήμες ότι πολλά, κατά κάποιους τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι υπέρ της τιμωρίας των ομάδων της χώρας, κάτι που θα διαπιστωθεί στην αυριανή ψηφοφορία.

Θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, οι οποίες αυξάνονται για την συμμετοχή των ομάδων του. Ο Ερίκ Καντονά σε δηλώσεις του ζήτησε την τιμωρία των ομάδων της χώρας, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας έχει ήδη τονίσει ότι στην περίπτωση πρόκρισης του Ισραήλ στην τελική φάση του Μουντιάλ τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει την εθνική της ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: UEFA Ισραήλ ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark