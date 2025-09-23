Έκλεισαν το μικρόφωνο του Ερντογάν την ώρα που κατηγορούσε το Ισραήλ στον ΟΗΕ

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορούσε το Ισραήλ στον ΟΗΕ, έκλεισαν το μικρόφωνό του, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τούρκοι δημοσιογράφοι μίλησαν για σαμποτάζ, αλλά η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε πως υπάρχει περιορισμός χρόνου 5 λεπτών στις ομιλίες.

Ο ήχος κόπηκε την ώρα που ο Ερντογάν έλεγε «από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία, η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα δίχως εμπόδια και το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα....».

«Απολογούμαι δεν μπορώ να ακούσω την ομιλία του προέδρου. Έχω χάσει τον ήχο του. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει η διερμηνέας. Δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο, χάθηκε ο ήχος του. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε».

CNN TURK: Σαμποτάζ στην ομιλία του Ερντογάν - Του έκλεισαν το μικρόφωνο - Ο Μακρόν μίλησε περισσότερο

Τούρκοι δημοσιογράφοι: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Δημοσιογράφος: Έχω παρακολουθήσει τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, λόγω του επαγγέλματος του εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο,

Μουράτ Γιαντζί - διευθυντής CNN TURK: Τώρα μας ενημέρωσαν πως έκλεισαν το μικρόφωνο λόγω του περιορισμού των 5 λεπτών.

Γιουνους Πακσόι - ανταποκριτής CNN TURK: Ναι αλλά ο Μακρόν μίλησε περισσότερο, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας είχε κι αυτός μεγάλη διάρκεια.

Μουράτ Γιαντζί - διευθυντής CNN TURK: Ναι το ξέρω, αλλά ας μείνουμε στην επίσημη ανακοίνωση.

Κι άλλο «δώρο» Ερντογάν στον Τραμπ: Μηδενισμός των έξτρα δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Πριν από τη συνάντηση Ερντιγάν - Τραμπ η Τουρκία διευκολύνει τις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων, καλλυντικών, πλαστικών κτλ.

Yeni Safak: Η Τουρκία θα υπογράψει συμφωνίες για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Ύμνοι Ερντογάν για Τραμπ και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ

«Επιταχύνθηκε ο διάλογος και η συνεργασία στη δεύτερη θητεία Τραμπ»

«Ο πρέσβης Μπάρακ έφερε θετική ατμόσφαιρα»

Ερντογάν: «Στη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να γίνονται πιο συχνές οι επαφές μας σε κάθε επίπεδο της κυβέρνησης και επιταχύνθηκε ο δημιουργικός διάλογος μεταξύ των οργανισμών μας. Χάρη στην ειλικρινή φιλία μας που έχουμε με τον κ. Τραμπ και βασίζεται στα πολλά χρόνια της γνωριμίες μας. Έχει δημιουργηθεί η βούληση στο να εξαλειφθούν κάποια προβλήματα. Η κρίση στη Γάζα, ο πόλεμος Ρωσίας - Oυκρανίας, στη Συρία και για άλλα προβλήματα της γεωγραφίας είμαστε σε συνεχόμενη επαφή με τον ίδιο και το επιτελείο του. Ο πρέσβης Μπάρακ με τις αληθινές προσπάθειες του έχει σοβαρή συμβολή σε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα. Έχουμε στόχο να αυξήσουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές στα 100 δισ. δολάρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.