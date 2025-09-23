Κύπελλο Ελλάδας: Καβάλα - Κηφισιά 1-1, γλίτωσαν στο φινάλε την ήττα οι φιλοξενούμενοι

Αγκαλιά με την πρώτη νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και συνολικά στη φετινή αγωνιστική σεζόν μετά από τέσσερα ματς (0-1-3) σε όλες τις διοργανώσεις, ήταν το απόγευμα της Τρίτης η Καβάλα, η οποία είδε την Κηφισιά να ισοφαρίζει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 1-1.

Το παιχνίδι διεξήχθη στην Δράμα και στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, με τους φιλοξενούμενους (που αγωνίστηκαν με εκταταμένο ροτέισον) να κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου δίχως όμως να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πολλές και αρκετές εξ αυτών κλασικές ευκαιρίες τους στο ματς.

Από τη δική τους πλευρά, οι «αργοναύτες» στη μοναδική κλασική τους ευκαιρία άνοιξαν το σκορ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, όταν μετά από ολιγωρία στην αντίπαλη άμυνα, ο Δημοσθένους με ένα δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έγραψε το 1-0.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αύξησε την πίεσή της προς τα αντίπαλα καρέ για να βρει το γκολ της ισοφάρισης και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του ματς. Τελικώς, στο 90+5', η Κηφισιά πήρε αυτό που δικαιούτο με το «χρυσό» γκολ για του Πατήρα, ο οποίος στόπαρε την μπάλα με πλάτη μέσα στην περιοχή και με γυριστό σουτ έγραψε το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός για την Καβάλα στο Κύπελλο, ενώ, η Κηφισιά έφτασε τους 2 βαθμούς, μετά και την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Αστέρα AKTOR.

Τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/09

Καβάλα-Κηφισιά 1-1

(45+4' Δημοσθένους, 90+5' Πατήρας)

Άρης Μαρκό (20:00)

Τετάρτη 24/09

Βόλος-Ατρόμητος (15:00)

Athens Kallithea-ΟΦΗ (15:00)

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω (16:30)

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (17:00)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (19:00)

ΑΕΛ-Λεβαδειακός (19:00)

Πέμπτη 25/09

Ηρακλής-Ηλιούπολη(15:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.