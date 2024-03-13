Πετρούσεφ για Παναθηναϊκό: «Έχω καταλάβει τη σημασία του ντέρμπι, δεν θα κλείδωνα κανέναν τους στα αποδυτήρια»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR για την 29η αγωνιστική της Euroleague (13/3 19.45 Novasportsprime).



Ο Σέρβος ψηλός είναι εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας του Μπαρτζώκα στο σερί 5 νικών που τρέχει στην Euroleague και δήλωσε πως είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, τονίζοντας πως δεν περιμένει αρκετές διαφορές σε σχέση με τον τελικό του Κυπέλλου.

"Δεν νομίζω ότι το ματς θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό στον τελικό του Κυπέλλου.Προφανώς τώρα θα παίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για μας. Πρέπει να δούμε τι είχαμε κάνει λάθος στο προηγούμενο παιχνίδι. Ειδικά επιθετικά πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Να βελτιώσουμε κάποια μικρά πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα είναι πολύ διαφορετικό.Το βλέπω στο παρκέ, με τους οπαδούς στο γήπεδο ή στους δρόμους. Νοιάζονται περισσότερο για το ντέρμπι από ότι για άλλα ματς της EuroLeague. Νομίζω πως ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για όλους αυτό το παιχνίδι.Νομίζω ότι όλα τα ματς είναι σημαντικά για το πλεονέκτημα έδρας. Αύριο ίσως να είναι και λίγο πιο σημαντικό, γιατί θα έχουμε το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια μετράνε, γιατί αν δεν τα κερδίσουμε, το αυριανό αποτέλεσμα δεν θα έχει τόση σημασία. Κάθε ματς είναι σημαντικό, αλλά αύριο ίσως λίγο πιο πολύ.Δεν ξέρω, δεν θα κλείδωνα κανέναν παίκτη του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια. Κάποιες φορές οι ομάδες παίζουν καλύτερα με μικρότερο rotation, όταν κάποιοι παίκτες παίζουν περισσότερα λεπτά, οπότε δεν θα κλείδωνα κανέναν".

