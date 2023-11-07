Ο Κέντρικ Ναν δήλωσε πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός και αποφασισμένος να προσφέρει άμεσα στην ομάδα του, κατά την άφιξή του στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης.

«Νιώθω υπέροχα. Είχα μια μεγάλη πτήση, είμαι κουρασμένος, αλλά και ενθουσιασμένος. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Έχω παίξει με τις μικρές ομάδες των ΗΠΑ εκτός συνόρων και τώρα χαίρομαι που θα αγωνιστώ και πάλι έξω από την Αμερική», τόνισε ο 28χρονος άσος.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος, με πολύ μεγάλη ιστορία. Στον κόουτς άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού μου και είπα να το δοκιμάσω. Ο κόουτς θέλει να έρθω και να ηγηθώ της ομάδας, να σκοράρω και να κάνω αυτά που μπορώ. Μπορώ να δώσω σκορ, ηγετικά προσόντα και να κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε», πρόσθεσε.

«Μπορώ να παίξω και αύριο αν χρειαστεί. Είμαι εδώ και έτοιμος για δράση», συνέχισε δηλώνοντας παρών για το ματς της Παρασκευής με την Άλμπα στο Βερολίνο.

«Το καλοκαίρι ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Θέλω να τα πάω καλά με τον Παναθηναϊκό και του χρόνου να επιστρέψω στο ΝΒΑ. Θέλω πρώτα όμως να κερδίσω με τον Παναθηναϊκό», δήλωσε.

Τέλος, για το τι έχει ακούσει για το νέο του περιβάλλον είπε: «Έχω αρκετούς φίλους που έχουν παίξει στην Ευρώπη και μου είπαν καλά λόγια για την ομάδα και την πόλη».

