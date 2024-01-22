Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέρασε η πρόσληψη Λίντμπεργκ στην ΕΠΟ

Την πρόσληψη του Λιφ Λίντμπεργκ ως συνεργάτη του Πίτερ Φρόιντφελντ (και πιθανότατα ως επικεφαλής του VAR) ενέκρινε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ

Λίντμπεργκ

Την επιστροφή του Λιφ Λίντμπεργκ στην ΚΕΔ δρομολόγησε η ΕΠΟ.

Η πρόσληψη του Σουηδού (που υπήρξε συνεργάτης και του Μέλο Περέιρα) τέθηκε επί τάπητος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Στη σχετική ψηφοφορία που έγινε λοιπόν, εγκρίθηκε η τοποθέτησή του στο πλευρό του Πίτερ Φρόιντφελντ με 7 ψήφους υπέρ (ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανάμεσα σε αυτούς), 2 ψήφους κατά (Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός) και 3 λευκά (Μηνάς Λυσάνδρου ως πρόεδρος της λίγκας και 2 εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ).
Αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ο Λίντμπεργκ αναμένεται ν’ αναλάβει πόστο ως επικεφαλής του VAR.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΠΟ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark