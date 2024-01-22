Πέρασε η πρόσληψη Λίντμπεργκ στην ΕΠΟ

Την επιστροφή του Λιφ Λίντμπεργκ στην ΚΕΔ δρομολόγησε η ΕΠΟ.

Η πρόσληψη του Σουηδού (που υπήρξε συνεργάτης και του Μέλο Περέιρα) τέθηκε επί τάπητος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Στη σχετική ψηφοφορία που έγινε λοιπόν, εγκρίθηκε η τοποθέτησή του στο πλευρό του Πίτερ Φρόιντφελντ με 7 ψήφους υπέρ (ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανάμεσα σε αυτούς), 2 ψήφους κατά (Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός) και 3 λευκά (Μηνάς Λυσάνδρου ως πρόεδρος της λίγκας και 2 εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ).

Αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ο Λίντμπεργκ αναμένεται ν’ αναλάβει πόστο ως επικεφαλής του VAR.

