Νικολογιάννης: «Έτσι... έψησε τον Μαξίμοβιτς και κέρδισε τη μάχη ο Παναθηναϊκός - 50-50 να έρθει από τώρα»

Νικητής σε ένα ακόμα… ντέρμπι αιωνίων αναδείχτηκε ο Παναθηναϊκός μέσω της -τρομερής, όπως την χαρακτήρισε- μεταγραφής του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Έγινε μια μεγάλη μάχη για την μεταγραφή του Μαξίμοβιτς και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το ναι του παίκτη για ένα συμβόλαιο 3+1. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, του έκανε έντονο πρέσινγκ, αλλά εκείνος μίλησε με αρκετούς Σέρβους, τον προσέγγισε καλά ο Παναθηναϊκός, έκανε και μια κουβέντα μαζί του ο Παπαδημητρίου που τον έπεισε. Σήμερα ολοκληρώθηκε επίσημα η συμφωνία μαζί του, θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός με τη Χετάφε τώρα, δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει από τώρα, το αφήνουμε 50-50. Είναι τρομερή μεταγραφή, επιπέδου εποχής πολυμετοχικότητας, όπως και του Μπακασέτα. Δείχνει την διάθεση της διοίκησης», ανέφερε σχετικά.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού σημείωσε ότι η μετατόπιση του Αράο στα χαφ των «πράσινων» είναι δεδομένη, μετά τον ερχομό των Ακαϊντίν-Βίτορ στα στόπερ, συνεπώς δεν «καίγεται» για την άμεση απόκτηση του Μαξίμοβιτς.

Παράλληλα, ο Νικολογιάννης επισήμανε ότι περίμενε πιο δύσκολο το ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα, κάνοντας ειδική μνεία στους νέους τραυματισμούς που προέκυψαν αλλά και τον κυνισμό με τον οποίο το πήρε.

Ενώ στο κομμάτι των τραυματιών, ανέφερε πως ο Βιλένα θα είναι ξανά διαθέσιμος για το «τριφύλλι» κόντρα στον Ατρόμητο, όπως και ο Μπακασέτας που έρχεται έτοιμος και αν όλα πάνε καλά μπορεί να παίξει και την Τετάρτη, αλλιώς σίγουρα την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, όπως και ο Ιωαννίδης, ενώ Παλάσιος και Γερεμέγεφ κάνουν… αγώνα δρόμου για να προλάβουν την Τούμπα.

