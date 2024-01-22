Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το «crash test» των «αιωνίων» σε όλες τις θέσεις

Ντέρμπι «αιωνίων» πράξη… τέταρτη μέσα στη σεζόν με τον Παναθηναϊκό να θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του. Οι «πράσινοι» πέρασαν… αέρα από το ματς του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ και έχουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα έδρας αν πάρουν τη νίκη. Αντιθέτως οι Πειραιώτες όχι μόνο θέλουν να κερδίσουν, αλλά ψάχνουν να καλύψουν και μια διαφορά 12 πόντων για να πάνε πρώτοι στη βαθμολογία.

Μπορεί οι απουσίες του Εξάστερου να είναι κομβικές, αλλά οι «πράσινοι» έχουν ένα γεμάτο ρόστερ που πετάει… φωτιές στην Euroleague. Εκεί θέλει να ποντάρει ο κόουτς Αταμάν και κυρίως στα γκαρντ του, όπου «τρώει» τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν στον άσο τον Γκος και τον Ουόκαπ, δύο καλοί παίκτες αλλά ο τελευταίος απέχει πολύ από την περσινή του σεζόν. Η απουσία του Σλούκα από το ρόστερ του Ολυμπιακού δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον βασικό πλέιμεϊκερ του Μπαρτζώκα. Στη θέση «2» ο Κέιναν κάνει πολύ καλή σεζόν, όμως ο Αταμάν έχει το… όπλο για να τον σταματήσει.

