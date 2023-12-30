Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού, «τα είπε» με Τερίμ

Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αλαφούζου έλαβε χώρα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» η σημερινή (30/12) προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ παρακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας ενώ στο τέλος μάλιστα είχε και συζήτηση με τον Φατίχ Τερίμ.

Από εκεί και πέρα, σήμερα το βράδυ, με πρωτοβουλία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα καθώς και η διοίκηση του «τριφυλλιού» θα δειπνήσουν μαζί με τις οικογένειες τους.

Σε μια προσπάθεια διατήρησης του οικογενειακού κλίματος από την πρώτη κιόλας στιγμή της παρουσίας του Τερίμ στον Παναθηναϊκό, το οποίο όπως δήλωσε και ο ίδιος κατά την παρουσίασή του, αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.