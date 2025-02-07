Το βράδυ της Παρασκευής (07/02), λίγη ώρα πριν τη σέντρα του εντός έδρας ντέρμπι με αντίπαλο τη Μονακό, η Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε σε ανακοινώσεις.

Οι Παριζιάνοι, όχι μόνο ανανέωσαν τη συνεργασία του με τον προπονητή του συλλόγου, Λουίς Ενρίκε, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά προέβησαν και στις επεκτάσεις συμβολαίων των Χακίμι, Βιτίνια και Μέντες.

Όλα αυτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο του «Parc des Princes», με τους χιλιάδες φιλάθλους του συλλόγου να αποθεώνουν παίκτες και προπονητή!

Για την ιστορία, οι τρεις ποδοσφαιριστές υπέγραψαν νέα συμβόλαια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

