Ο Κρις Μίντλετον αποχώρησε από τους Μπακς μετά από 11,5 χρόνια, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έφερε στην ομάδα του Μιλγουόκι τον Κάιλ Κούζμα.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσαν στα social media τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχαιρέτησε τον πρώην συμπαίκτη και πολύ καλό του φίλο, τονίζοντας ότι ο 33χρονος φόργουορντ θα λείψει σε όλους στις τάξεις των Μπακς, ενώ αναφέρθηκε στην εξαιρετική σχέση τους, χαρακτηρίζοντάς τον αδερφό του!

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Προφανώς θα μου λείψει ο Κρις. Σε όλους στην ομάδα θα λείψει. Ήταν από τους ηγέτες μας. Προσωπικά, η σχέση που είχα μαζί του είναι από τις σημαντικότερες που είχε στην ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ήμασταν οι παλιότεροι στην ομάδα, είμασταν μαζί 12 ολόκληρα χρόνια και περάσαμε τόσες πολλές στιγμές. Είμαι κοντά στον Κρις περισσότερο από όσο ήμουν κοντά στα αδέρφια μου και στην οικογένειά μου. Μοιραστήκαμε φανταστικές στιγμές στο παρκέ. Αναμφίβολα, θα λείψει σε όλους μας.

Για πολλούς μπορεί να το είναι απλά μπίζνες, αλλά για εμένα είναι πολλά περισσότερα, ήταν σαν οικογένεια για εμένα. Μαζί κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Χάσαμε και πολλά παιχνίδια, ζήσαμε και άσχημες περιόδους. Καταστάσεις με μεγάλη πίεση, ήταν σαν να πηγαίναμε στον πόλεμο μαζί. Θυμάμαι και αυτά, όχι μόνο τις καλές στιγμές. Όλοι βασίζονταν σε εμάς, ο οργανισμός, οι συμπαίκτες μας, ολόκληρη η πόλη. Θυμάμαι τις στιγμές που τα καταφέραμε και τελικά καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξέρω ότι είναι μπίζνες, αλλά για εμένα ο Κρις είναι αδερφός μου και θα συνεχίσουμε να έχουμε σχέση και εκτός μπάσκετ».

“For me, my brotherhood with Khris is the most important thing I’ve had within this team for a lot of years.” pic.twitter.com/o5JLKyoI9m — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2025

