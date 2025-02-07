Λογαριασμός
Η ιστορική χειραψία Σπανούλη-Ομπράντοβιτς μετά από 15 χρόνια - Δείτε βίντεο

Βασίλης Σπανούλης και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς άφησαν μια και καλή το παρελθόν πίσω τους, δίνοντας τα χέρια για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα της Μονακό με την Παρτίζαν

Σπανούλης και Ομπράντοβιτς

Το βράδυ της Παρασκευής (07/02), η Μονακό υποδέχεται την Παρτίζαν στο Πριγκιπάτο για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε μια ιστορική όπως εξελίχθηκε βραδιά για τους Βασίλη Σπανούλη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Από το καλοκαίρι του 2010, όταν και ο «Kill Bill» αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για λογαριασμό του Ολυμπιακού, οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν έρθει σε πλήρη ρήξη.

Κάπως έτσι, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, οι δυο προπονητές αντάλλαξαν μια ιστορική χειραψία λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, δείχνοντας πως η πάροδος των χρόνων τα έχει αφήσει όλα πίσω της και πως πλέον όλα τα παλιά ανήκουν στο... παρελθόν.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

