Το βράδυ της Παρασκευής (07/02), η Μονακό υποδέχεται την Παρτίζαν στο Πριγκιπάτο για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε μια ιστορική όπως εξελίχθηκε βραδιά για τους Βασίλη Σπανούλη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Από το καλοκαίρι του 2010, όταν και ο «Kill Bill» αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για λογαριασμό του Ολυμπιακού, οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν έρθει σε πλήρη ρήξη.

Κάπως έτσι, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, οι δυο προπονητές αντάλλαξαν μια ιστορική χειραψία λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, δείχνοντας πως η πάροδος των χρόνων τα έχει αφήσει όλα πίσω της και πως πλέον όλα τα παλιά ανήκουν στο... παρελθόν.

Δείτε το βίντεο:

From player to rival! 🤝



Vassilis Spanoulis once led Obradović’s team on the court, now he leads Monaco against his former coach!



How will this matchup unfold? 🔥 pic.twitter.com/IuCIIVV9yq — SKWEEK (@skweektv) February 7, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.