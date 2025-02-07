Κανονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ απέσυρε το αίτημα αναβολής.

Από τη στιγμή, που ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, δεν απάντησε στο αίτημα περί αναβολής, στην ψηφοφορία, που έγινε μεταξύ όλων των μελών του συνεταιρισμού, στον «δικέφαλο του Βορρά» αποφάσισαν να το αποσύρουν και ως εκ τούτου η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά.

Η στάση της ΑΕΚ και κυρίως του Μάριου Ηλιόπουλου δημιούργησε μεγάλο εκνευρισμό στον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει, μάλιστα και ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο για τον ιδιοκτήτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ: «Αποσύρουμε το αίτημα αναβολής, ο κ. Ηλιόπουλος είναι απασχολημένος να κλείσει το ρήγμα της Καλντέρας και δεν έχει σήμα. Η σημερινή διαδικασία, όμως, έδειξε πως με εξαίρεση εκείνον, που δεν έχει καν καταλάβει ποια ομάδα εκπροσωπεί, μικραίνοντας τη συνεχώς, το υπόλοιπο ελληνικό ποδόσφαιρο αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η παρέμβαση στο αυτοδιοίκητό του. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν είχε καν τα άντερα να ψηφίσει απέναντι στο αίτημά μας».





Πηγή: skai.gr

