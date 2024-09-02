Λογαριασμός
Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στους αθλητές για τα μετάλλιά τους

Οι αθλητές Κωνσταντίνος Τζούνης και Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησαν το χάλκινο και ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς αγώνες

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αθλητές Κωνσταντίνο Τζούνη και Αντώνη Τσαπατάκη για το χάλκινο και ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησαν αντίστοιχα στους Παραολυμπιακούς αγώνες. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Ακόμα μία ημέρα μεγάλων επιτυχιών για την πατρίδα μας στους Παραολυμπιακούς αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο για τον Κωνσταντίνο Τζούνη και ασημένιο για τον Αντώνη Τσαπατάκη!

