Ανακοίνωσε τον... αντί-Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε ως πρώτο στόχο για τη θέση του φορ τον Φώτη Ιωαννίδη και πίεσε τον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του, όμως τελικά βρήκε μπροστά της «κλειστές πόρτες» και πήγε σε άλλη επιλογή.

Συγκεκριμένα, τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόνραντ Χάρντερ, 19χρονου επιθετικού τον οποίο απέκτησε για τα επόμενα 5 χρόνια από τη Νόρτζελαντ με 19 εκατομμύρια + 3 με τη μορφή μπόνους, με τους Δανούς να διατηρούν μάλιστα και 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη Νόρτζελαντ το Σάββατο στην ήττα με 4-2 Άαρχους, δίχως να καταφέρει να σκοράρει. Στην πρώτη ομάδα των Δανών έπαιξε από το 2023 και σε 40 συμμετοχές έχει 9 γκολ και 3 ασίστ.

