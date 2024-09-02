Από τον ΠΑΟΚ στη Βίμποργκ ο Νάσμπεργκ

Ακόμη μία αποχώρηση ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Μετά από τον Ράφα Σοάρες, που ανακοινώθηκε από τη Φαμαλικάο, και ο Ιβάν Νάσμπεργκ θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, αφού πωλήθηκε από τον «δικέφαλο» στη δανέζικη Βίμποργκ.

Ο Νάσμπεργκ έχει αγωνιστεί σε 26 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας πετύχει δύο γκολ. Κατέκτησε με τους Θεσσαλονικείς το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» έχουν στα στόπερ τους Ομάρ Κόλεϊ, Τόμας Κετζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη, αναζητώντας ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό με φαβορί τον Παντελή Χατζηδιάκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την πώληση του Ιβάν Νάσμπεργκ στη Βίμποργκ.

Ο Νάσμπεργκ ήρθε στον Δικέφαλο το καλοκαίρι του 2022, αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια, σκόραρε δύο γκολ και έγινε ένας από τους Incredibles, κατακτώντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24.

Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

