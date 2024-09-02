Τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα στο Παρίσι, καθώς ο Αντώνης Τσαπατάκης με χρόνο 1.36:16” κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό της κολύμβησης στα 100μ. πρόσθιο ανδρών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Πραγματοποιώντας μία μεγάλη εμφάνιση, ο Αντώνης Τσαπατάκης έκανε απίθανη κούρσα στον τελικό τερματίζοντας στην 2η θέση. Με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ανέβασε τη ελληνική συγκομιδή στα 7 στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά την κούρσα ανέφερε:

«Τα συναισθήματα είναι ότι για ακόμα μία μέρα ήμουν και παρέμεινα ελεύθερος. Μία ακόμα μέρα που έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα γιατί ξέρω πως αν ξαπλώσω σήμερα το βράδυ για να κοιμηθώ, αν καταφέρω να κοιμηθώ, ότι τα έχω δώσει όλα.

Για κάθε κούρσα είμαι χαρούμενος ανεξαρτήτου αποτελέσματος, γνωρίζοντας όμως ότι έχω δώσει το παραπάνω από αυτό που μπορώ. Το αργυρό μετάλλιο αυτό δεν σημαίνει κάτι, παρά μόνο ότι είναι ακόμα μία μέρα στην δουλειά.

Αύριο έχουμε ακόμα έναν αγώνα και μετά ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόπλων. Η ζωή επιφυλάσσει κάθε μέρα έναν αγώνα που δεν ξέρεις ότι υπάρχει.

Το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα, τους γονείς μου, τη γυναίκα μου και σε όσους εμπνεύστηκαν και τους έκανα να ονειρευτούν αυτό το βράδυ.»

