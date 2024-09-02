Ο Κωνσταντίνος Τζούνης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό δισκοβολίας στην κατηγορία F56 των Παραολυμπιακών Αγώνων, που διεξάγονται στο Παρίσι.

Ο Ελληνας δισκοβόλος θα βρεθεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου, καθώς στην 5η ρίψη του, έστειλε τον δίσκο του στα 41 μέτρα και 32 εκατοστά.

Oι υπόλοιπες προσπάθειες του Τζούνη μετρήθηκαν στα 39.14μ, 39,90μ και 37,87μ, ενώ είχε και δύο άκυρες.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βραζιλιάνος, Κλοντινέϊ Ντο Σάντος Μπατίστα με 46.86μ και το αργυρό, ο Ινδός, Γιογκές Κατούνια με 42.22 μέτρα.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Ελληνας Παραολυμπιονίκης, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Θέλω να πώ: «Μάνα, τα καταφέραμε»! Ήταν ένας στόχος μου, να γίνω Παραολυμπιονίκης με μετάλλιο. Και ήθελα πρώτα απ' όλα να αποδείξω στον εαυτό μου, ότι όλα όσα έκανα μετά το Τόκιο, δεν πήγαν χαμένα. Γιατί τέσσερα χρόνια, δεν είναι λίγα. Έκανα πολύ σκληρή δουλειά. Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος και όλοι ήμασταν κοντά στις επιδόσεις. Είχα άγχος για τις άκυρες βολές, όπως συνέβη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και οι συνθήκες αυτού του αγώνα, ήταν ιδιαίτερες. Ήλθα με ευρωπαϊκό ρεκόρ, καλύτερο από την επίδοση του αθλητή που πήρε το αργυρό μετάλλιο, αλλά υπήρχε το άγχος και οι ιδιαίτερες συνθήκες. Ηλθε να με δει η οικογένεια μου και ήθελα να τους κάνω υπερήφανους. Ευχαριστώ Ελλάδα»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.