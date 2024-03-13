Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, κοντά στους 100 οπαδούς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ βρίσκονται καθ' οδόν για τη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν να προσεγγίσουν την συμπρωτεύουσα μέσω Αλεξανδρούπολης ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ την Πέμπτη για τους «16» του Europa Conference league.



Με έκτακτο σήμα, δόθηκε εντολή για προσαγωγές Κροατών, εφόσον καταφέρουν να προσεγγίσουν την πόλη, με την αστυνομία να θέλει να περιορίσει το ενδεχόμενο συγκρούσεων.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Αύγουστο πάνω απόείχαν βρεθεί από την χώρα τους στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας δημιουργήσει εκτεταμένα επεισόδια έξω από την «OPAP Arena» τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οπαδού της ΑΕΚ,

