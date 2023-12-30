Είδηση (και τι είδηση!) έβγαλε η επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου του Βορρά» έστειλε τις απαραίτητες ευχές για το νέο έτος και έκανε το… ταμείο της χρονιάς που φεύγει, αναφέροντας: «Στόχους πετυχαίνεις όταν όλοι βαδίζουν στην ίδια κατεύθυνση και σήμερα είμαστε σε αυτό το σημείο. Σας ζητώ να διατηρήσετε την ενότητα τόσο ανάμεσά σας όσο και ανάμεσα στους φιλάθλους».

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ένα σπουδαίο «δώρο», αφού αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε την αγορά 150 στρεμμάτων στην περιοχή της Θέρμης, όπου θα δημιουργήσει σύγχρονο αθλητικό κέντρο, το οποίο, μάλιστα θα είναι το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων, όπως ανέφερε.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τον Ιανουάριο και παράλληλα η έναρξη των εργασιών στην έκταση, η οποία θα ανήκει στον ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική είδηση για τον σύλλογο μέσα στις γιορτές, έπειτα από εκείνη για την ανανέωση του συμβολαίου του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.