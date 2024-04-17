Άκυρος ο συναγερμός: Δεν υπάρχει θετικό δείγμα ποδοσφαιριστή στην Εθνική

Διαψεύδεται η πληροφορία πως προέκυψε κρούσμα ντόπινγκ στην Εθνική ομάδα από τον αγώνα με την Γεωργία στην Τιφλίδα. Ο Βάιος Τσούτσικας μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τις ασφαλείς πληροφορίες που υπάρχουν από την UEFA πως δεν υπάρχει κάποιο θετικό δείγμα από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, η UEFA έχει ενημερώσει επίσημα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πως δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα ντόπινγκ ποδοσφαιριστή στις τάξεις της Εθνικής ομάδας από τον «τελικό» πρόκρισης στο Euro 2024, που έγινε στα τέλη Μαρτίου.

Νωρίτερα, η ίδια η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει πως δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για θετικό δείγμα.

