Το ΝΒΑ τελείωσε δια βίου τον Τζοντέι Πόρτερ για παραβάσεις του κώδικα για τον στοιχηματισμό. Ο 24χρονος φόργουορντ, αδερφός του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ που παίζει στους πρωταθλητές Νάγκετς, διαπιστώθηκε πως πρόσφερε εμπιστευτικές πληροφορίες σε παίκτες του στοιχήματος και ηθελημένα μείωνε τη συμμετοχή ή την απόδοσή του στους αγώνες που συμμετείχε, προς όφελος πονταρισμάτων.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την προστασία της αξιοπιστίας του ΝΒΑ για τους φιλάθλους, τις ομάδες και όσους σχετίζονται με το άθλημά μας. Γι’ αυτό και οι σοβαρές παραβάσεις του Τζοντέι Πόρτερ αντιμετωπίζονται με τη βαρύτερη ποινή», ανέφερε ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ.

Ο Τζοντέι Πόρτερ, που μπήκε ως undrafted στο ΝΒΑ το 2019, έπαιξε σε 37 ματς σε Γκρίζλις και Ράπτορς έχοντας 3,7 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 11,2 λεπτά κατά μέσο όρο.

