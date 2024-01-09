Παίκτης του Παναιτωλικού για τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι ο Λούκας Τσάβες.

Η ΠΑΕ του Αγρινίου επισημοποίησε την απόκτηση του 29χρονου τερματοφύλακα με τη μορφή δανεισμού.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες (Lucas Abraham Chaves) αποκτήθηκε με διετή δανεισμό από την Argentinos Juniors στην οποία άρχισε την επαγγελματική του καριέρα έχοντας καταγράψει περισσότερες από 130 συμμετοχές.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνίστηκε δανεικός στην Huracan με την οποία είχε 81 συμμετοχές.

Γεννήθηκε στην Αργεντινή στις 9 Αυγούστου 1995 και ο αριθμός που επέλεξε για τη φανέλα του είναι το 13».

