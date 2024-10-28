Χαμός στο ΟΑΚΑ… ξανά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με 1.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού να υποδέχονται τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, αποθεώνοντάς τους για τη μεγάλη νίκη στο ΣΕΦ επί του «αιώνιου» αντιπάλου Ολυμπιακού!

Θυμίζουμε, νωρίτερα η Θύρα 13 είχε απευθύνει κάλεσμα για μάζωξη στην έδρα του «τριφυλλιού», προκειμένου να πανηγυριστεί η επιτυχία της ομάδας στον Πειραιά, στην αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες «πράσινοι» οπαδοί και εκεί στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι με πυρσούς και συνθήματα για τους θριαμβευτές του ντέρμπι.

Μάλιστα, ο πραγματικός… κακός χαμός έγινε όταν ο Αταμάν σήκωσε τις γροθιές του, με τον κόσμο να αποθεώνει τρελά τον Τούρκο κόουτς! Ματίας Λεσόρ και Κώστας Σλούκας, που είναι από τα πλέον αγαπημένα πρόσωπα στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, γνώρισαν επίσης ξεχωριστή αποθέωση, ενώ εντυπωσιασμένοι κοιτούσαν οι νέοι παίκτες της ομάδας, όπως ο Λορέντζο Μπράουν.

Πηγή: skai.gr

