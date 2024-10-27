Μέγας ΟΦΗ έκλεισε το σπίτι του ΠΑΟΚ και τον γκρέμισε απ’ την κορυφή

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου. Ο Κοτάρσκι ήταν κάτω από τα δοκάρια, Λόβρεν και Κόλεϊ τα στόπερ, Ότο και Γκόμες τα μπακ. Στο χαφ Σβαμπ και Οζντόεφ, στα φτερά Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας, ενώ ο Μουργκ πίσω από τον Τισουντάλι.

Με 4-2-3-1 και ο ΟΦΗ. Στο τέρμα ο Χριστογεώργος, στα στόπερ Λαμπρόπουλος και Χριστόπουλος, ενώ Μαρινάκης και Χατζηθεοδωρίδης στα μπακ. Στο κέντρο Μπαΐνοβιτς και Καραχάλιος, ενώ Σενγκέλια και Αποστολάκης ήταν στα «φτερά», με τον Φούντα να κινείται πίσω από τον Γιουνγκ.

Το ματς

Με ρυθμό, αλλά δίχως φάσεις κύλησε το πρώτο διάστημα του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Τα πρώτα δέκα λεπτά κύλησαν δίχως καλή στιγμή, με το πρώτο ρήγμα να έρχεται στο 11’ από τον ελιγμό του Τισουντάλι μέσα στην περιοχή που έφερε ένα κόρνερ. Από το οποίο ο Σβαμπ αστόχησε με κεφαλιά.

Η πρώτη καλή φάση ήρθε από την πλευρά του ΟΦΗ. Στο 13’ ο Σενγκέλια πλαγιοκόπησε και έκανε το γύρισμα για τον Χατζηθεοδωρίδη που σούταρε στα σώματα. Με την ίδια συνταγή απείλησε ξανά ο ΟΦΗ έξι λεπτά μετά. Ο Γεωργιανός βγήκε ξανά από τα δεξιά, βρήκε τον Αποστολάκη αυτήν τη φορά και το σουτ του από το ύψος του πέναλτι βρήκε στον Ότο.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-0 στο 21ο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας, μπήκε στην περιοχή και με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου. Τρία λεπτά ο ΠΑΟΚ είχε τις προϋποθέσεις για να βγάλει επικίνδυνη κόντρα, αλλά ο Μαρινάκης σταμάτησε με σκληρό φάουλ τον Μουργκ.

Ο ΟΦΗ με πρωταγωνιστή ξανά τον Σενγκέλια απείλησε στο 30ο λεπτό, αλλά ο Κόλεϊ του πήρε την μπουκιά απ’ το στόμα του προτού βγει φάτσα με τον Κοτάρσκι. Από… αέρος προσπάθησε να σκοράρει στο 32’ ο ΠΑΟΚ, με τον Κόλεϊ να κάνει δίχως καλή ισορροπία την κεφαλιά και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Οι ισορροπίες, πάντως, της αναμέτρησης άλλαξαν στο 35’. Ο Ντεσπόντοφ με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Χριστογεώργου, κάνοντας το 1-0.

Παραλίγο ο ΟΦΗ να απαντήσει στα… καπάκια, με τον Γιουνγκ να βγαίνει σε θέση βολής, αλλά το σουτ του κατέληξε πάνω στον Κόλεϊ (38’). Ο «δικέφαλος του Βορρά» τρεις ακόμη φάσεις μέχρι την ανάπαυλα για το 2-0. Στο 40’ έπειτα από κόντρα, ο Γκόμες βγήκε σε θέση αριστερού εξτρέμ και εκτέλεσε άστοχα.

Ένα λεπτό μετά, οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν με υπομονή την μπάλα που κατέληξε στον Σβαμπ, ο οποίος αστόχησε με δυνατό σουτ από καλή θέση. Ο Αυστριακός αστόχησε και στις καθυστερήσεις από καλή θέση.

Ζεστός, όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, μπήκε στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ. Με τον Μουργκ να σουτάρει από το ημικύκλιο της περιοχής και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Στο 49’ οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν το 2-0, αλλά εν τέλει δεν το έκαναν.

Ο Ότο συνέκλινε από τα δεξιά προς τον άξονα και με πανέξυπνη μπαλιά βρήκε τον Τισουντάλι που εκτέλεσε τον Χριστογεώργο, αλλά ακυρώθηκε το τέρμα μέσω VAR για offside.

